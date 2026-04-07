Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 07:06

Ни муки, ни яиц, только чистая польза в хрустящем формате — эти лепешки заменили мне хлеб

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти лепешки — квинтэссенция полезного перекуса. Приготовленные из предварительно замоченной чечевицы, они сохраняют максимум питательных веществ, предлагая идеальную текстуру.

Что понадобится

Чечевица (любой сорт) — 200 г, вода для замачивания — 400 мл, оливковое масло — 2 ст. л., куркума — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, масло для жарки — 1–2 ч. л.

Как готовлю

Чечевицу промываю и замачиваю 4 часа. Вместе с оставшейся жидкостью перекладываю ее в чашу блендера, добавляю оливковое масло, куркуму и паприку.

Измельчаю до состояния однородного, достаточно густого пюре, после чего пробую и приправляю солью по вкусу. Хорошо разогреваю антипригарную сковороду, слегка смазываю ее маслом.

Порционно выливаю чечевичное тесто, формируя лепешки. Накрываю сковороду крышкой и обжариваю на среднем огне 2–3 минуты до схватывания и легкой корочки снизу. Переворачиваю и обжариваю вторую сторону уже без крышки еще 1–2 минуты. Готовые лепешки выкладываю на тарелку.

Маленькая хитрость: тесто можно хранить в холодильнике в закрытой емкости до 4 дней, готовя лепешки по мере необходимости.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
еда
лепешки
выпечка
чечевица
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Воронежской области назвал последствия новой атаки ВСУ
Появились жуткие подробности о напавшем на учителя в Прикамье школьнике
В Прикамье раскрыли состояние учительницы, на которую напал девятиклассник
Раскрыто, кем была получившая удар ножом в Прикамье учительница
Американский Orion взял курс на Землю после облета Луны
«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией в РФ
Названы эмоции, которые провоцируют заболевания внутренних органов
Охота на мирных жителей и потери ВСУ: новости СВО к утру 7 апреля
Ребенок стал жертвой атаки украинских беспилотников на Владимирскую область
Брат и сестра задохнулись в морозилке во время игры в прятки
Муж и жена почти год продержали в рабстве пожилую няню своей дочери
Врач ответил, почему в этом сезоне клещей будет особенно много
Стало известно о возможной отставке сразу трех российских губернаторов
Подросток набросился с ножом на учителя у школы в Прикамье
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, как вечерний кофе ворует красоту и молодость
ПВО уничтожила более 40 «птичек» ВСУ над Россией за ночь
Панамский канал оказался в опасности из-за мощного взрыва
Экс-замглавы легендарного СИЗО в России «намайнил» себе срок
Россиянам рассказали, нужно ли освящать алкоголь для пасхального стола
Дальше
Самое популярное
Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.