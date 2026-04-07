Ни муки, ни яиц, только чистая польза в хрустящем формате — эти лепешки заменили мне хлеб

Эти лепешки — квинтэссенция полезного перекуса. Приготовленные из предварительно замоченной чечевицы, они сохраняют максимум питательных веществ, предлагая идеальную текстуру.

Что понадобится

Чечевица (любой сорт) — 200 г, вода для замачивания — 400 мл, оливковое масло — 2 ст. л., куркума — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, масло для жарки — 1–2 ч. л.

Как готовлю

Чечевицу промываю и замачиваю 4 часа. Вместе с оставшейся жидкостью перекладываю ее в чашу блендера, добавляю оливковое масло, куркуму и паприку.

Измельчаю до состояния однородного, достаточно густого пюре, после чего пробую и приправляю солью по вкусу. Хорошо разогреваю антипригарную сковороду, слегка смазываю ее маслом.

Порционно выливаю чечевичное тесто, формируя лепешки. Накрываю сковороду крышкой и обжариваю на среднем огне 2–3 минуты до схватывания и легкой корочки снизу. Переворачиваю и обжариваю вторую сторону уже без крышки еще 1–2 минуты. Готовые лепешки выкладываю на тарелку.

Маленькая хитрость: тесто можно хранить в холодильнике в закрытой емкости до 4 дней, готовя лепешки по мере необходимости.

