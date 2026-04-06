Никакой возни с расстойкой: творожные булочки «Лимончики» с цедрой и ванилью получаются пышнее пуха и вкуснее магазинных

Беру творог, яйца и муку — и вместо долгого ожидания за полчаса на столе румяные, воздушные булочки с ярким цитрусовым ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, пористый мякиш с легкой творожной ноткой, свежая лимонная цедра придает изысканную кислинку, а ваниль делает вкус глубоким и сладким.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, цедра 1 лимона, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог, лимонную цедру и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните.

Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Булочки получаются пышными, ароматными, с тонкой хрустящей корочкой и нежной серединой — идеальный завтрак или перекус к чаю.

