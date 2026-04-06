Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:00

Никакой возни с расстойкой: творожные булочки «Лимончики» с цедрой и ванилью получаются пышнее пуха и вкуснее магазинных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйца и муку — и вместо долгого ожидания за полчаса на столе румяные, воздушные булочки с ярким цитрусовым ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, пористый мякиш с легкой творожной ноткой, свежая лимонная цедра придает изысканную кислинку, а ваниль делает вкус глубоким и сладким.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, цедра 1 лимона, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог, лимонную цедру и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните.

Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Булочки получаются пышными, ароматными, с тонкой хрустящей корочкой и нежной серединой — идеальный завтрак или перекус к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
булочки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.