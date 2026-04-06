Песков рассказал, какие контакты у России и Украины сейчас с США

Россия и Украина продолжают контактировать с США по своим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны обмениваются информацией и мнениями, передает РИА Новости.

И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами, — сказал представитель Кремля.

До этого в Кремле констатировали, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Песков подчеркнул, что, несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших. Песков отметил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке, проблема не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.

Ранее представитель Кремля указал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.