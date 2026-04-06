06 апреля 2026 в 13:01

Песков рассказал, какие контакты у России и Украины сейчас с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия и Украина продолжают контактировать с США по своим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны обмениваются информацией и мнениями, передает РИА Новости.

И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами, — сказал представитель Кремля.

До этого в Кремле констатировали, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Песков подчеркнул, что, несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших. Песков отметил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке, проблема не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.

Ранее представитель Кремля указал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

Возобновлена подача электроэнергии на шахту, где застряли горняки
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
