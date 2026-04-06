В Одессе ввели трудовую повинность для ряда жителей

В Одессе вводят трудовую повинность: трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, а также к другим общественным работам, передает издание «Страна.ua». Такое распоряжение на днях подписала исполняющая обязанности главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная.

Согласно документу, к работам планируют привлекать безработных, переселенцев, ветеранов и других незанятых граждан. В их обязанности также войдут погрузка гуманитарной помощи, дежурство в «пунктах несокрушимости» (аварийных убежищах на Украине) и изготовление маскировочных сеток. При необходимости власти могут задействовать и работающих граждан, но только при условии, что это не нанесет ущерба основной деятельности их предприятий и организаций.

Ранее молодой одессит скрылся от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), взобравшись на крышу автомобиля. Мужчина выполнил трюк в прыжке. Несколько военкомов попытались броситься в погоню, однако беглец уже скрылся из виду.