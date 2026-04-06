В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой

06 апреля 2026 в 14:35

Депутат Новичков призвал запретить продавцам в разы повышать цены перед Пасхой

Депутат Госдумы Николай Новичков призвал запретить продавцам в разы повышать цены на куличи и яйца перед Пасхой, а также пресекать подобные спекуляции перед другими значимыми для россиян праздниками. В беседе с NEWS.ru он отметил, что не должно быть возможности для представителей сферы торговли наживаться на чувствах граждан и их желании приобрести необходимые товары.

Повышение цен перед какими-либо событиями — будь то цветы перед 8 Марта, мандарины и шампанское перед Новым годом, куличи и яйца перед Пасхой — это, безусловно, явления, которые следует регулировать. Не должно быть возможности для представителей сферы торговли наживаться на чувствах граждан, на их желании сделать кому-то подарок или приобрести необходимые товары. Мы часто встречаемся с необоснованным повышением цен. Подобные эксцессы следует пресекать Федеральной антимонопольной службе. Государство обязано обращать на это внимание, и мы не должны наблюдать подобных событий в ближайшем будущем, — сказал Новичков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обратилась к торговым сетям с предупреждением о недопустимости необоснованного роста цен на яйца в преддверии Пасхи. Соответствующие разъяснения были направлены крупнейшим ретейлерам и профильным объединениям.

