Стало известно, кто ответит за попытку атаки газопровода в Сербии Аналитик Кортунов: при наличии улик Украина поплатится за диверсию в Сербии

Украина поплатится за попытку диверсии на газопроводе в Сербии, если будут найдены улики против Киева, заявил NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По словам аналитика, этот инцидент затронет интересы сразу трех стран и может серьезно осложнить международную обстановку.

Попытка диверсии на газопроводе в Сербии затронет три страны. Это, конечно, Венгрия — государство, которое получает российский газ. В прошлом году страна приняла из РФ 7,5 млрд кубометров топлива. Это затронет Сербию, на территории которой и планировался террористический акт. И это Турция, поскольку она является главным оператором «Турецкого потока». Естественно, реакция здесь будет разная у каждой из стран. Отсутствие железных доказательств не позволит Сербии и Венгрии полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Но вот если они будут найдены, Киев ждут серьезные последствия. Тогда все свалить на Россию украинцам, конечно, не удастся, — сказал Кортунов.

По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пытается использовать эту ситуацию в своей предвыборной кампании. По словам аналитика, для сербов данный эпизод является нарушением суверенитета, что неизбежно осложнит отношения Белграда и Киева.

Мы видим, что Орбан пытается использовать события с попыткой диверсии на газопроводе в Сербии в своей предвыборной кампании. Осталось уже меньше недели до выборов. Насколько этот эпизод укрепит или ослабит его избирательные позиции, наверное, убедимся уже в воскресенье. Есть вопрос у сербов, конечно, поскольку эта попытка диверсии — нарушение суверенитета. Такие события, безусловно, осложнят отношения Белграда и Киева. Хотя можно предположить, что, как и в случае с «Северным потоком», все будет сваливаться на какие-то не имеющие отношения к Украине группы одиночек-любителей, — подытожил Кортунов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в атаке на газопровод «Турецкий поток» между Сербией и Венгрией с большой долей вероятности будут обнаружены следы вмешательства Украины. Он отметил, что Киев уже имел прямое отношение к аналогичным актам против критической инфраструктуры.