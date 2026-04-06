06 апреля 2026 в 14:17

Стало известно, кто ответит за попытку атаки газопровода в Сербии

Аналитик Кортунов: при наличии улик Украина поплатится за диверсию в Сербии

Украина поплатится за попытку диверсии на газопроводе в Сербии, если будут найдены улики против Киева, заявил NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По словам аналитика, этот инцидент затронет интересы сразу трех стран и может серьезно осложнить международную обстановку.

Попытка диверсии на газопроводе в Сербии затронет три страны. Это, конечно, Венгрия — государство, которое получает российский газ. В прошлом году страна приняла из РФ 7,5 млрд кубометров топлива. Это затронет Сербию, на территории которой и планировался террористический акт. И это Турция, поскольку она является главным оператором «Турецкого потока». Естественно, реакция здесь будет разная у каждой из стран. Отсутствие железных доказательств не позволит Сербии и Венгрии полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Но вот если они будут найдены, Киев ждут серьезные последствия. Тогда все свалить на Россию украинцам, конечно, не удастся, — сказал Кортунов.

По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пытается использовать эту ситуацию в своей предвыборной кампании. По словам аналитика, для сербов данный эпизод является нарушением суверенитета, что неизбежно осложнит отношения Белграда и Киева.

Мы видим, что Орбан пытается использовать события с попыткой диверсии на газопроводе в Сербии в своей предвыборной кампании. Осталось уже меньше недели до выборов. Насколько этот эпизод укрепит или ослабит его избирательные позиции, наверное, убедимся уже в воскресенье. Есть вопрос у сербов, конечно, поскольку эта попытка диверсии — нарушение суверенитета. Такие события, безусловно, осложнят отношения Белграда и Киева. Хотя можно предположить, что, как и в случае с «Северным потоком», все будет сваливаться на какие-то не имеющие отношения к Украине группы одиночек-любителей, — подытожил Кортунов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в атаке на газопровод «Турецкий поток» между Сербией и Венгрией с большой долей вероятности будут обнаружены следы вмешательства Украины. Он отметил, что Киев уже имел прямое отношение к аналогичным актам против критической инфраструктуры.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

