ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана Pais: Еврокомиссия готовится к энергетическому кризису на фоне конфликта в Иране

Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне войны США и Израиля Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения потребления энергии, пишет испанская газета Pais. По данным издания, Еврокомиссия, опасаясь затяжного конфликта, анализирует возможность возвращения инструментов, применявшихся после начала конфликта на Украине в 2022 году.

В числе возможных мер называются ограничения на отопление и кондиционирование, стимулирование удаленной работы, а также нормирование использования топлива и ограничение авиаперевозок. Риски для энергоснабжения связаны, в частности, с возможным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, а также с атаками на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, поставляющих СПГ в Европу.

Рост цен уже оказывает влияние на европейских потребителей: с начала конфликта стоимость газа в Европе выросла примерно на 70%, а нефти — на 60%. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные расходы ЕС на импорт топлива увеличились на €14 млрд.