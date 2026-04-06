В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну «главной военной силой в Европе», это закончилось трагедией для всего человечества, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Германии внесли изменения в рамках закона о модернизации военной службы. Все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение от бундесвера, если планируют покинуть страну на срок более трех месяцев. В Минобороны ФРГ заявляли, что введенные меры нужны для «надежной и информативной системы учета военнообязанных на случай необходимости».

Позже лидер правой французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что происходящее в Германии напоминает военное безумие. Он также напомнил, что перевооружение ФРГ «всегда плохо заканчивается».