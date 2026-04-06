«Цветы-убийцы» с опасным вирусом чуть не «захватили» Екатеринбург Партию цветов с опасным вирусом перехватили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выявили опасную партию цветов из Армении, зараженную карантинным вредителем — табачной белокрылкой, сообщило URA.RU со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что речь идет о 1400 срезах лизиантуса.

Согласно карантинному законодательству, срезы, зараженные табачной белокрылкой, не допускаются к выпуску в оборот. Такая продукция подлежит уничтожению. В отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия фитосанитарного контроля, — пояснили в управлении Россельхознадзора.

Отмечается, что личинки табачной белокрылки всасывают сок растений, вызывая усыхание листьев. Также они выделяют сахаристые вещества — в субстанции развиваются сажистые грибы. Также вредитель переносит более 100 видов вирусных инфекций.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Армения предоставляет товарам из ЕС упрощенный доступ на свой рынок, и он не соответствует требованиям ЕАЭС. По его словам, не вся продукция имеет армянское происхождение, и поэтому нужен усиленный контроль.