Дегтярев назвал свои любимые виды спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в беседе с KP.RU выделил легкую атлетику и лыжные гонки среди соревнований. При этом он отметил, что одинаково любит все виды физической активности.

Мне по должности любить нужно все виды спорта. Одинаково. Я все и люблю! Последний раз залип у экрана на легкой атлетике и на лыжных гонках, — признался Дегтярев.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в свою очередь заявил, что любит смотреть состязания по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Он добавил, что лично для себя из олимпийских видов спорта выбирает бокс и дзюдо.

Ранее Дегтярев подчеркнул, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. По словам министра, россияне проявляют уважение ко всем соперникам и готовы пожимать руки атлетам из любых стран.