06 апреля 2026 в 12:09

Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут

Всего 10 минут — и на вашем столе появляется ароматный паштет с дымными нотами шпрот, нежностью яиц и легкой кислинкой маринованного лука. Идеальное решение для внезапных гостей или быстрого перекуса.

Что понадобится

Шпроты в масле — 1 банка (120 г), плавленый сыр — 2--3 шт., яйца вареные — 2 шт., красный лук — 1/2 шт., уксус столовый — 1 ст. л., зелень (укроп или петрушка) — несколько веточек, бальзамический уксус — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлебцы или тосты — для подачи.

Как готовлю

Красный лук очищаю, мелко нарезаю, заливаю горячей водой с добавлением столового уксуса на 5--7 минут для маринования, затем воду сливаю и охлаждаю.

Шпроты из банки перекладываю в чашу блендера, предварительно удалив хвостики. Добавляю плавленый сыр, очищенные и разрезанные на четвертинки вареные яйца, свежую зелень.

Измельчаю все ингредиенты блендером до однородной кремообразной консистенции. В полученную массу добавляю маринованный лук, бальзамический уксус, соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваю ложкой.

Паштет перекладываю в сервировочную пиалу или на тарелку, украшаю зеленью и подаю с хрустящими хлебцами или поджаренными тостами.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Общество
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
Общество
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Куча весенних бутербродов из банки шпрот — просто и очень вкусно, с ароматом свежей зелени
Общество
Куча весенних бутербродов из банки шпрот — просто и очень вкусно, с ароматом свежей зелени
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

