Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут

Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут

Всего 10 минут — и на вашем столе появляется ароматный паштет с дымными нотами шпрот, нежностью яиц и легкой кислинкой маринованного лука. Идеальное решение для внезапных гостей или быстрого перекуса.

Что понадобится

Шпроты в масле — 1 банка (120 г), плавленый сыр — 2--3 шт., яйца вареные — 2 шт., красный лук — 1/2 шт., уксус столовый — 1 ст. л., зелень (укроп или петрушка) — несколько веточек, бальзамический уксус — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлебцы или тосты — для подачи.

Как готовлю

Красный лук очищаю, мелко нарезаю, заливаю горячей водой с добавлением столового уксуса на 5--7 минут для маринования, затем воду сливаю и охлаждаю.

Шпроты из банки перекладываю в чашу блендера, предварительно удалив хвостики. Добавляю плавленый сыр, очищенные и разрезанные на четвертинки вареные яйца, свежую зелень.

Измельчаю все ингредиенты блендером до однородной кремообразной консистенции. В полученную массу добавляю маринованный лук, бальзамический уксус, соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваю ложкой.

Паштет перекладываю в сервировочную пиалу или на тарелку, украшаю зеленью и подаю с хрустящими хлебцами или поджаренными тостами.

