06 апреля 2026 в 13:27

Психолог раскрыла, как распознать навязчивое желание проверять все вокруг

Психолог Пуля: при компульсивной проверке у человека повышается тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При компульсивной проверке входной двери или других вещей у человека повышается тревожность и снижается уверенность в собственных ощущениях, рассказала нейропсихолог Светлана Пуля. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», навязчивое желание проверять все вокруг может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством.

Компульсивная проверка меняет работу мозга. Нарушается баланс между возбуждающим и тормозящим нейромедиаторами в передней поясной коре. В результате мозг оказывается в состоянии повышенного возбуждения и начинает генерировать тревогу даже без объективной причины. Чем больше человек проверяет, тем меньше он уверен. Повторные проверки ухудшают память о действии и снижают доверие к собственным ощущениям, — объяснила Пуля.

Она отметила, что такая модель поведения формирует замкнутый круг. Для решения этой проблемы психолог посоветовала не увеличивать количество проверок, а постепенно снизить их. Нужно постараться выполнять действия максимально осознанно и учиться переносить неопределенность, поскольку абсолютной уверенности не существует. Бороться с тревогой можно с помощью отдыха, физической активности или техник расслабления.

Ранее психиатр Елена Кунаковская заявила, что усталость и парадоксальная слабость, на которую жалуются многие люди весной, объясняется сменой циркадных ритмов. По ее словам, такое состояние связано с тем, что организм перестраивается медленнее, чем меняется календарь и социальная жизнь.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Назначен новый глава УМВД по Калининградской области
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
