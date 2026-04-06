Психолог раскрыла, как распознать навязчивое желание проверять все вокруг Психолог Пуля: при компульсивной проверке у человека повышается тревожность

При компульсивной проверке входной двери или других вещей у человека повышается тревожность и снижается уверенность в собственных ощущениях, рассказала нейропсихолог Светлана Пуля. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», навязчивое желание проверять все вокруг может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством.

Компульсивная проверка меняет работу мозга. Нарушается баланс между возбуждающим и тормозящим нейромедиаторами в передней поясной коре. В результате мозг оказывается в состоянии повышенного возбуждения и начинает генерировать тревогу даже без объективной причины. Чем больше человек проверяет, тем меньше он уверен. Повторные проверки ухудшают память о действии и снижают доверие к собственным ощущениям, — объяснила Пуля.

Она отметила, что такая модель поведения формирует замкнутый круг. Для решения этой проблемы психолог посоветовала не увеличивать количество проверок, а постепенно снизить их. Нужно постараться выполнять действия максимально осознанно и учиться переносить неопределенность, поскольку абсолютной уверенности не существует. Бороться с тревогой можно с помощью отдыха, физической активности или техник расслабления.

Ранее психиатр Елена Кунаковская заявила, что усталость и парадоксальная слабость, на которую жалуются многие люди весной, объясняется сменой циркадных ритмов. По ее словам, такое состояние связано с тем, что организм перестраивается медленнее, чем меняется календарь и социальная жизнь.