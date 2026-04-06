06 апреля 2026 в 13:00

Кремль оставил без реакции угрозы Трампа в адрес Ирана

Песков отказался комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кремль осведомлен о недавних угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле предпочитают оставлять их без комментариев.

Мы видели эти заявления, но предпочитаем их не комментировать. Констатируем, что уровень напряженности в регионе растет. Регион в огне, это все опасно, — высказался Песков.

Днем ранее Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Он разместил в соцсетях гневный пост, в котором назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками» и потребовал немедленного снятия блокады с Ормузского пролива. До этого он обещал Тегерану «обрушить на него ад».

До этого Песков отметил, что в ряде зарубежных стран на высшем государственном уровне сформировалась специфическая мода на грубость в политической риторике. По словам официального представителя Кремля, современные западные стандарты общения зачастую строятся на непродуманных и неверных утверждениях. Однако российская сторона предпочитает придерживаться протокола.

