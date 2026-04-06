В МЧС раскрыли ключевую роль космического мониторинга

МЧС России владеет четырьмя собственными станциями приема и обработки космической информации, сообщили в министерстве. По данным ведомства, еще три станции используются совместно с «Роскосмосом», всего семь станций, которые играют огромную роль в обеспечении безопасности, передает РИА Новости.

Специалисты используют данные дистанционного зондирования Земли для оперативного информирования органов управления. С помощью снимков из космоса ведется мониторинг пожароопасной и паводковой обстановок. Ведомственные станции приема и обработки космической информации расположены в Москве, Вологде, Красноярске, Владивостоке, а также совместные с «Роскосмосом» — в Мурманске, Дудинке и Анадыре, — отметили в МЧС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия из-за правовой конструкции вокруг Международной космической станции не может сотрудничать со всеми дружественными государствами. Он назвал эти препятствия дискриминацией.

До этого Баканов сообщил, что Россия будет шаг за шагом отрабатывать технологии, которые позволят организовывать пилотируемые экспедиции на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает сильное влияние на организм человека.