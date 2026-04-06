Хинштейн раскрыл детали сорванного теракта в Курске В Курске предотвратили теракт против высокопоставленного должностного лица

Органы безопасности предотвратили в Курске теракт, который готовился в отношении высокопоставленного должностного лица региона, сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По данным ФСБ, подозреваемый жил в регионе, сам он — уроженец Винницкой области Украины.

По собственной инициативе вышел на контакт с представителем Главного управления разведки МО Украины и взял на себя обязательства по сбору и передаче информации о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры, — написал Хинштейн.

Кроме того, по заданию кураторов подозреваемый «дежурил» возле здания регионального правительства для последующей закладки взрывчатки. В момент попытки извлечь устройство из тайника мужчину задержали. Свою вину задержанный признал, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил о попытке теракта в Москве. Он уточнил, что виновные отправятся в тюрьму. По словам парламентария, российские спецслужбы сработали на опережение и вычислили исполнителей и каналы доставки взрывного устройства.