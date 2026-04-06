06 апреля 2026 в 10:54

Агент Киева раскрыл, где должна была сработать бомба в Курской области

ФСБ: агент Киева искал место для закладки бомбы у курской администрации

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Задержанный агент Киева признался, что искал место для закладки взрывного устройства возле администрации Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, все шаги координировала украинская сторона.

Им нужны были сведения, посмотреть предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации. Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Так как принимала решение украинская сторона, где это, мне нужно было им отправить фото, — сказал задержанный.

Ранее появилась информация, что место предполагаемого теракта против чиновника в Курской области подбиралось на основе фотографий, переданных украинской стороне завербованным россиянином. По данным ФСБ, задержанный сфотографировал здание администрации с разных сторон.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что пытавшиеся устроить теракт в Москве отправятся в тюрьму. Он отметил, что российские спецслужбы сработали на опережение и вычислили исполнителей и каналы доставки взрывного устройства.

Регионы
Курская область
ФСБ
теракты
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
