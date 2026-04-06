Агент Киева раскрыл, где должна была сработать бомба в Курской области ФСБ: агент Киева искал место для закладки бомбы у курской администрации

Задержанный агент Киева признался, что искал место для закладки взрывного устройства возле администрации Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, все шаги координировала украинская сторона.

Им нужны были сведения, посмотреть предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации. Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Так как принимала решение украинская сторона, где это, мне нужно было им отправить фото, — сказал задержанный.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что пытавшиеся устроить теракт в Москве отправятся в тюрьму. Он отметил, что российские спецслужбы сработали на опережение и вычислили исполнителей и каналы доставки взрывного устройства.