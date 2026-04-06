«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»

«Одноклассники» совместно со школой здоровья В. А. Дадали выпустят эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали». Зрителям покажут 20 выпусков с информацией о сбалансированном питании, полезных блюдах.

Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном — о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд. «Одноклассники» — народная соцсеть, и здесь особенно ценят контент, который можно применить в жизни сразу, — рассказал профессор Владимир Абдулаевич Дадали.

Эксперты разберут нутриентный состав продуктов и поделятся секретами приготовления блюд. Проект направлен на выработку здоровых пищевых привычек у зрителей. Участникам покажут, что сбалансированное питание можно организовать, используя доступные продукты, а рецепты полезных блюд не требуют сложных кулинарных навыков.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с благотворительными фондами «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» провели месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. Материалы о профилактике онкологических заболеваний, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления страха появились в тематическом разделе «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК».