Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:15

Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу

Юрист Пирогов: вытолкнувшему проводницу из поезда грозит срок до 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчине, который вытолкнул проводницу из поезда Челябинск — Санкт-Петербург, грозит до 10 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, минимальный срок заключения, на который может рассчитывать дебошир, — три года колонии.

Пассажиру, вытолкнувшему проводницу из вагона поезда Челябинск — Санкт-Петербург, на данный момент грозит до пяти лет лишения свободы. Прогноз по срокам выглядит так: если экспертиза подтвердит среднюю тяжесть вреда, а мужчина признает вину и возместит ущерб, суд может дать три-четыре года колонии общего режима. Условный срок маловероятен из-за тяжести травмы и циничности преступления. Если раскаяния не будет, а проводница не простит — четыре-пять лет. Если же травму признают тяжким вредом здоровью, срок вырастет до семи — девяти лет. При доказывании умысла на тяжкий вред из хулиганских побуждений — до 10 лет, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что нарушителю может грозить штраф в размере 300–500 тыс. рублей. Однако, по словам юриста, учитывая серьезность травмы пострадавшей, которая получила перелом позвоночника, вероятность назначения взыскания невелика. Он отметил, что суд, скорее всего, вынесет решение о реальном лишении свободы.

Отягчающих обстоятельств несколько. Пострадавшая находилась в беспомощном состоянии — она не ожидала нападения со спины и не могла защититься. Преступление совершено на транспорте, что считается повышенной общественной опасностью. И главное — мужчина не раскаялся: после того как вытолкнул женщину, он закрыл дверь тамбура и ушел как ни в чем не бывало. Суд расценит это как цинизм и отсутствие сожаления. Смягчить наказание могли бы явка с повинной, помощь следствию, полное возмещение вреда или примирение с пострадавшей. Но при переломе позвоночника прощение проводницы маловероятно, — добавил Пирогов.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дознаватели Костромского линейного отдела МВД России начали уголовное расследование в отношении пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург. По ее словам, пострадавшая от рук дебошира проводница сейчас находится в больнице. Злоумышленник задержан.

Общество
Россия
Челябинск
Санкт-Петербург
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Назначен новый глава УМВД по Калининградской области
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.