Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу

Мужчине, который вытолкнул проводницу из поезда Челябинск — Санкт-Петербург, грозит до 10 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, минимальный срок заключения, на который может рассчитывать дебошир, — три года колонии.

Пассажиру, вытолкнувшему проводницу из вагона поезда Челябинск — Санкт-Петербург, на данный момент грозит до пяти лет лишения свободы. Прогноз по срокам выглядит так: если экспертиза подтвердит среднюю тяжесть вреда, а мужчина признает вину и возместит ущерб, суд может дать три-четыре года колонии общего режима. Условный срок маловероятен из-за тяжести травмы и циничности преступления. Если раскаяния не будет, а проводница не простит — четыре-пять лет. Если же травму признают тяжким вредом здоровью, срок вырастет до семи — девяти лет. При доказывании умысла на тяжкий вред из хулиганских побуждений — до 10 лет, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что нарушителю может грозить штраф в размере 300–500 тыс. рублей. Однако, по словам юриста, учитывая серьезность травмы пострадавшей, которая получила перелом позвоночника, вероятность назначения взыскания невелика. Он отметил, что суд, скорее всего, вынесет решение о реальном лишении свободы.

Отягчающих обстоятельств несколько. Пострадавшая находилась в беспомощном состоянии — она не ожидала нападения со спины и не могла защититься. Преступление совершено на транспорте, что считается повышенной общественной опасностью. И главное — мужчина не раскаялся: после того как вытолкнул женщину, он закрыл дверь тамбура и ушел как ни в чем не бывало. Суд расценит это как цинизм и отсутствие сожаления. Смягчить наказание могли бы явка с повинной, помощь следствию, полное возмещение вреда или примирение с пострадавшей. Но при переломе позвоночника прощение проводницы маловероятно, — добавил Пирогов.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дознаватели Костромского линейного отдела МВД России начали уголовное расследование в отношении пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург. По ее словам, пострадавшая от рук дебошира проводница сейчас находится в больнице. Злоумышленник задержан.