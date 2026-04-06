06 апреля 2026 в 13:51

Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен

МЧС России: пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде полностью ликвидирован

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде, начавшееся 5 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Точную причину пожара в ближайшее время установят дознаватели. По предварительной информации, возгорание возникло во время проведения ремонтных работ.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, причину установят дознаватели ведомства, — сказали представители министерства.

Ранее в Калининграде при пожаре в торговом центре «Гиант» пострадали четыре человека, включая двоих пожарных. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет, добавили в МЧС. Известно, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания, но ее быстро отключили.

До этого в Калининграде во время пожара в торговом центре «Гиант» мать с девятилетней дочерью оказались в дыму и чудом спаслись. Они побежали к центральной лестнице, но второй этаж был полностью задымлен. После этого женщина с ребенком вместе с другими посетителями покинули торговый центр через запасной выход.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Назначен новый глава УМВД по Калининградской области
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

