Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде, начавшееся 5 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Точную причину пожара в ближайшее время установят дознаватели. По предварительной информации, возгорание возникло во время проведения ремонтных работ.

Ранее в Калининграде при пожаре в торговом центре «Гиант» пострадали четыре человека, включая двоих пожарных. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет, добавили в МЧС. Известно, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания, но ее быстро отключили.

До этого в Калининграде во время пожара в торговом центре «Гиант» мать с девятилетней дочерью оказались в дыму и чудом спаслись. Они побежали к центральной лестнице, но второй этаж был полностью задымлен. После этого женщина с ребенком вместе с другими посетителями покинули торговый центр через запасной выход.