Готовлю страпацаду с помидором и фетой — завтрак как в солнечной Греции

Страпацада — это типичное деревенское блюдо Греции, которое готовят на завтрак в каждой семье. Приготовив ее, вы не просто едите, а погружаетесь в атмосферу безмятежного греческого утра, где все просто, свежо и наполнено солнцем.

Спелый помидор среднего размера (1 шт.) тщательно мою. Разрезаю его пополам и натираю мякотью на крупной терке прямо над миской, оставляя только кожицу в руках. Получается чистое томатное пюре без шкурки.

В сковороду с толстым дном наливаю оливковое масло (2 ст. л.) и выкладываю томатное пюре. Ставлю на сильный огонь. Добавляю соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Постоянно помешивая, готовлю 2–3 минуты, пока масса не загустеет и не перестанет сильно булькать.

Сыр фета (60 г) аккуратно крошу пальцами на небольшие кусочки и добавляю в сковороду к томату. Перемешиваю и готовлю еще около 1 минуты.

Яйца (2 шт.) слегка взбиваю вилкой в отдельной миске, не доводя до пышной пены.

Убавляю огонь под сковородой до минимума или вовсе выключаю. Тонкой струйкой вливаю взбитые яйца в томатную массу с фетой. Сразу же начинаю активно и быстро перемешивать содержимое сковороды лопаткой или вилкой, чтобы яйца равномерно смешались с соусом и схватились мелкими нежными хлопьями.

Как только яйца загустеют до нужной вам консистенции (обычно это 1–2 минуты), снимаю сковороду с огня. Подаю страпацаду сразу, горячей, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба, чтобы вытереть все дочиста.

