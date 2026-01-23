Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:22

Готовлю страпацаду с помидором и фетой — завтрак как в солнечной Греции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Страпацада — это типичное деревенское блюдо Греции, которое готовят на завтрак в каждой семье. Приготовив ее, вы не просто едите, а погружаетесь в атмосферу безмятежного греческого утра, где все просто, свежо и наполнено солнцем.

Спелый помидор среднего размера (1 шт.) тщательно мою. Разрезаю его пополам и натираю мякотью на крупной терке прямо над миской, оставляя только кожицу в руках. Получается чистое томатное пюре без шкурки.

В сковороду с толстым дном наливаю оливковое масло (2 ст. л.) и выкладываю томатное пюре. Ставлю на сильный огонь. Добавляю соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Постоянно помешивая, готовлю 2–3 минуты, пока масса не загустеет и не перестанет сильно булькать.

Сыр фета (60 г) аккуратно крошу пальцами на небольшие кусочки и добавляю в сковороду к томату. Перемешиваю и готовлю еще около 1 минуты.

Яйца (2 шт.) слегка взбиваю вилкой в отдельной миске, не доводя до пышной пены.

Убавляю огонь под сковородой до минимума или вовсе выключаю. Тонкой струйкой вливаю взбитые яйца в томатную массу с фетой. Сразу же начинаю активно и быстро перемешивать содержимое сковороды лопаткой или вилкой, чтобы яйца равномерно смешались с соусом и схватились мелкими нежными хлопьями.

Как только яйца загустеют до нужной вам консистенции (обычно это 1–2 минуты), снимаю сковороду с огня. Подаю страпацаду сразу, горячей, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба, чтобы вытереть все дочиста.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Приноровилась печь творожные лодочки на завтрак: простой рецепт, а вкус — на миллион
Общество
Приноровилась печь творожные лодочки на завтрак: простой рецепт, а вкус — на миллион
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
Семья и жизнь
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
Эта мусака под бешамелем стала нашим хитом — готовлю на большую семью вкусноту из Греции
Общество
Эта мусака под бешамелем стала нашим хитом — готовлю на большую семью вкусноту из Греции
Блины из 5 яиц по бабушкиному рецепту: готовлю так на Масленицу и в будни
Общество
Блины из 5 яиц по бабушкиному рецепту: готовлю так на Масленицу и в будни
еда
завтраки
рецепты
Греция
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.