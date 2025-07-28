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28 июля 2025 в 09:39

Готовлю сразу двойную порцию! Шоколадные улитки на завтрак — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеные рулетики с шоколадом — хрустящее наслаждение за 20 минут. Нет ничего проще и вкуснее этих воздушных рулетиков! Хрустящие слоеные трубочки с тающим шоколадом внутри — идеальный десерт для тех, кто любит быстрое и эффектное угощение. Готовятся они из магазинного слоеного теста, так что вам не придется возиться с замесами. А аромат корицы и ванильный сахар превращают эту простую выпечку в настоящий праздник. Подавайте их теплыми с шариком мороженого или взбитыми сливками и приготовьтесь получать комплименты!

Разморозьте 500 г слоеного теста и раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Посыпьте смесью 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы и одним пакетиком ванильного сахара. Равномерно распределите 100 г тертого темного шоколада. Плотно сверните тесто в рулет, нарежьте на порционные кусочки толщиной 2 см. Выложите на противень, смазанный маслом, на расстоянии 3 см друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть — шоколад внутри будет обжигающе горячим!

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кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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