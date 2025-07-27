Готовлю счастье ложками! Шоколадно-творожные маффины за 30 минут

Шоколадные маффины с творогом — это маленькие порции счастья, где насыщенный какао-вкус встречается с нежной творожной начинкой. Они идеальны к чаю, для дружеских посиделок или просто когда душе требуется сладкая поддержка. Готовятся легко, а результат впечатляет: влажная текстура, яркий шоколадный аромат и приятная кислинка творога.

Разомните 250 г творога с 100 г сахара, ванильным сахаром (10 г) и желтком. Для теста растопите 100 г сливочного масла, добавьте 100 г тёмного шоколада, помешивайте до гладкости. Взбейте 2 яйца и белок с 100 г сахара, влейте 200 мл кефира и шоколадную массу.

Просейте 270 г муки, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды и 2 г соли, смешайте с жидкой частью. В формочки выложите по ложке теста, затем творожную начинку, сверху — ещё тесто. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C.

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