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23 июля 2025 в 14:15

Готовлю полчаса — на выходе шедевр! Галета с рикоттой и инжиром — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Галета с рикоттой и инжиром — деревенский шик на вашей кухне! Эту галету я впервые попробовала в маленькой французской пекарне — теперь это мой любимый летний десерт! Хрустящее песочное тесто, нежная рикотта и карамелизированный инжир создают идеальный баланс сладости. И главное — никаких сложных форм, вся прелесть именно в небрежной красоте!

Сначала замешиваем тесто: 150 г муки, 50 г холодного сливочного масла, щепотка соли и 3 ст. л. ледяной воды. Быстро собираем в ком (не вымешиваем!), заворачиваем в пленку — в холодильник на 1 час.

Для начинки смешиваем 200 г рикотты, 1 яйцо, 2 ст. л. меда и цедру половины лимона. Тесто раскатываем в круг (неидеальный!), выкладываем начинку, оставляя 5 см по краям. Сверху — нарезанный инжир (8–10 шт.).

Заворачиваем края, смазываем яичным желтком. Выпекаем 30 минут при 190 °C до золотистого цвета. Подаем теплой с шариком ванильного мороженого — контраст температур восхитителен!

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рецепты
выпечка
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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