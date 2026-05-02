Синнабоны готовлю с мясцом и сыром — слоеная и сытная вкуснота за 20 минут

Слоеное тесто — гениальное изобретение для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет стоять у плиты часами. Эти булочки с беконом и сыром — мой коронный номер. Они готовятся быстрее, чем пицца, а выглядят как из дорогой пекарни.

Что понадобится

Слоеное дрожжевое тесто — 1 лист (250 г), бекон — 100 г, сыр (твердый) — 120 г, яйцо — 1 шт.

Как готовлю

Заранее размораживаю пласт слоеного теста. Сыр натираю на крупной терке. Рабочую поверхность присыпаю мукой, слегка раскатываю тесто в длину до толщины 5 мм.

Одну половину пласта равномерно посыпаю половиной сыра (60 г), накрываю свободной частью теста и снова раскатываю до толщины 5 мм. На полученный прямоугольник выкладываю полоски бекона, сверху распределяю оставшийся сыр (60 г).

Аккуратно не слишком плотно сворачиваю тесто в ровный рулет. Острым хлебным ножом (с зубчиками) разрезаю рулет на шайбы толщиной около 3 см, чтобы заготовки не деформировались.

Противень застилаю пергаментом, выкладываю булочки срезом вверх на небольшом расстоянии друг от друга, поправляя смявшиеся бока.

Яйцо взбиваю вилкой и смазываю каждую заготовку со всех сторон кулинарной кистью. Выпекаю в разогретой до 180 °С духовке 18–20 минут до золотистого цвета.