Готовлю мясо к ужину по этому рецепту — даже посуду мыть не нужно

Ужин в рукаве — отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних хлопот. Все ингредиенты смешиваются, запекаются в рукаве и получаются особенно сочными и ароматными. Подходит и для будней, и для гостей — вкус всегда на высоте.
Ингредиенты:
- мясо (курица, свинина или говядина) — 500 г;
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- капуста — 150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Приготовление:
- Мясо нарежьте кусочками.
- Овощи очистите и нарежьте крупно.
- Смешайте мясо, овощи, масло, соевый соус и специи.
- Переложите в рукав для запекания, завяжите края.
- Запекайте при 190 градусах 50–60 минут.
- Подавайте с зеленью.
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