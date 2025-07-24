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24 июля 2025 в 10:38

Готовлю мясо к ужину по этому рецепту — даже посуду мыть не нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ужин в рукаве — отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних хлопот. Все ингредиенты смешиваются, запекаются в рукаве и получаются особенно сочными и ароматными. Подходит и для будней, и для гостей — вкус всегда на высоте.

Ингредиенты:

  • мясо (курица, свинина или говядина) — 500 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • капуста — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кусочками.
  2. Овощи очистите и нарежьте крупно.
  3. Смешайте мясо, овощи, масло, соевый соус и специи.
  4. Переложите в рукав для запекания, завяжите края.
  5. Запекайте при 190 градусах 50–60 минут.
  6. Подавайте с зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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