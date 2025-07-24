Готовлю мясо к ужину по этому рецепту — даже посуду мыть не нужно

Готовлю мясо к ужину по этому рецепту — даже посуду мыть не нужно

Ужин в рукаве — отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних хлопот. Все ингредиенты смешиваются, запекаются в рукаве и получаются особенно сочными и ароматными. Подходит и для будней, и для гостей — вкус всегда на высоте.

Ингредиенты:

мясо (курица, свинина или говядина) — 500 г;

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

капуста — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу;

зелень — для подачи.

Приготовление:

Мясо нарежьте кусочками. Овощи очистите и нарежьте крупно. Смешайте мясо, овощи, масло, соевый соус и специи. Переложите в рукав для запекания, завяжите края. Запекайте при 190 градусах 50–60 минут. Подавайте с зеленью.

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