Готовлю кубинский сэндвич вместо гамбургеров. Секрет сочетания мяса и сыра, который покорит любого

Этот сэндвич я впервые попробовал в маленькой кафешке Гаваны, и с тех пор он прочно занял место в моем кулинарном репертуаре. Меня покорило идеальное сочетание хрустящего хлеба, нежного мяса и расплавленного сыра — просто, но как гениально! Теперь это мое любимое решение, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное для всей семьи.

Готовлю я так: беру кубинский хлеб или обычную чиабатту, разрезаю вдоль и слегка поджариваю на гриле. На одну половинку выкладываю тонкие ломтики запеченной свинины или ветчины, сверху — маринованные огурцы и несколько кусочков швейцарского сыра. Накрываю второй половинкой хлеба и аккуратно обжариваю на сковороде-прессе до золотистой корочки. Главный секрет — слегка придавить сэндвич во время жарки, чтобы сыр равномерно расплавился и скрепил все слои. Подаю сразу, пока хлеб хрустит, а сыр тянется — это беспроигрышный вариант для любого перекуса!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.