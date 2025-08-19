Готовлю кетчуп из кабачков — натуральная вкуснятина к мясу и макарошкам

Когда гигантские кабачки уже не годятся для оладий, а выбросить рука не поднимается, этот рецепт станет настоящим спасением. Домашний кетчуп из кабачков — удивительно вкусная и бюджетная альтернатива магазинным соусам. Сладковатый, с приятной кислинкой и пикантными нотками специй, он идеально дополнит мясо, пасту и даже обычные бутерброды.

Для приготовления очистите 1,5 кг кабачков от кожуры и семян, нарежьте кубиками вместе с 500 г лука. Посолите (1,5 ч. л.) и оставьте на 15 минут, затем потушите 20 минут до мягкости. Пюрируйте блендером, добавьте 500 г томатной пасты, 100 г сахара и специи (10 горошин душистого перца, по 1/2 ч. л. кориандра, гвоздики и черного перца). Варите 25 минут, в конце добавьте 60 мл уксуса, 1/2 ч. л. корицы и острого перца. Разлейте по стерильным банкам. Этот кетчуп хранится всю зиму, его вкус невозможно отличить от традиционного.

