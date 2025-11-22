Готовлю к празднику и просто к чаю — рецепт идеальных американских крамбл-кукис: всего 12 минут в духовке

Настоящие крамбл-кукис — это идеальный баланс текстур: хрустящие края, мягкая середина и характерные трещинки на поверхности, которые появляются при правильном выпекании.

120 г размягченного сливочного масла растираю с 130 г тростникового сахара до однородной кремообразной массы. Добавляю одно яйцо и снова тщательно перемешиваю. Просеиваю 210 г муки с 5 г разрыхлителя, всыпаю в мокрую основу и быстро замешиваю однородное тесто ложкой или лопаткой.

В готовое тесто вмешиваю 80 г молочного шоколада, нарезанного некрупными кусочками. Формирую из теста небольшие шарики, выкладываю их на противень с пергаментом и слегка расплющиваю пальцами. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 12–15 минут до появления золотистого оттенка по краям и характерных трещинок на поверхности — важно не пересушить, середина должна остаться мягкой.

