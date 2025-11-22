Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 06:03

Готовлю к празднику и просто к чаю — рецепт идеальных американских крамбл-кукис: всего 12 минут в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Настоящие крамбл-кукис — это идеальный баланс текстур: хрустящие края, мягкая середина и характерные трещинки на поверхности, которые появляются при правильном выпекании.

120 г размягченного сливочного масла растираю с 130 г тростникового сахара до однородной кремообразной массы. Добавляю одно яйцо и снова тщательно перемешиваю. Просеиваю 210 г муки с 5 г разрыхлителя, всыпаю в мокрую основу и быстро замешиваю однородное тесто ложкой или лопаткой.

В готовое тесто вмешиваю 80 г молочного шоколада, нарезанного некрупными кусочками. Формирую из теста небольшие шарики, выкладываю их на противень с пергаментом и слегка расплющиваю пальцами. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 12–15 минут до появления золотистого оттенка по краям и характерных трещинок на поверхности — важно не пересушить, середина должна остаться мягкой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Регионы
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Семья и жизнь
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Если есть варенье и 150 г масла — готовлю этот тертый пирог, он нежный и напоминает детство
Общество
Если есть варенье и 150 г масла — готовлю этот тертый пирог, он нежный и напоминает детство
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и неприторный
Общество
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и неприторный
еда
рецепты
выпечка
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Названа икона, у которой нужно просить семейного благополучия
Победа штурмовиков и группа ВСУ в плену: успехи ВС РФ к утру 22 ноября
Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса США
Россиянам раскрыли важные нюансы внедрения цифрового рубля
К чему снится авария на машине: раскроем тайны сновидений
«Кое-как держимся»: в разведке Украины высказались о затягивании конфликта
Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 ноября
США выпустили лицензию на операции с частью банков России
Жена Зеленского выступила против политического будущего своего мужа
Роман на «Поле чудес», фейки о смерти, здоровье: как живет Леонид Якубович
Американские генералы могут полететь в Москву для переговоров
Слоеный салат «Снежная королева» с крабовыми палочками: недорого и вкусно
SHOT сообщил, что в Сызрани слышны десятки взрывов и гул беспилотников
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.