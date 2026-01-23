Готовлю хрустящее печенье-рулетик: мука, корица и немного творога для ароматной выпечки

Готовлю хрустящее печенье-рулетик: мука, корица и немного творога для ароматной выпечки

Творог в этом рецепте выполняет сразу несколько важных функций. Он дает тесту влажность и нежность, позволяет ему легко раскатываться и, что самое главное, вместе с разрыхлителем обеспечивает ту самую расслаивающуюся, воздушную текстуру после выпечки. Это умный способ добавить в сладкую выпечку порцию белка и сделать ее менее калорийной, чем на чистом масле.

Мягкое сливочное масло (120 г) комнатной температуры смешиваю с творогом (370 г) и сахаром (3 ст. л.) до относительно однородной массы.

Муку (300 г) смешиваю с разрыхлителем (10 г) и просеиваю в творожно-масляную смесь. Замешиваю мягкое, податливое, но не липнущее тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 15-30 минут. Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю пергаментом.

Охлажденное тесто делю на 2-3 части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.

Острым ножом или колесиком для теста нарезаю пласт на полоски шириной 4-5 см и длиной около 12 см. Каждую полоску беру за концы и скручиваю в неплотный рулетик (можно просто свернуть в неплотную трубочку).

На тарелке смешиваю немного сахара с молотой корицей. Каждый рулетик обваливаю в этой смеси и выкладываю на подготовленный противень.

Выпекаю 25-30 минут до легкого золотистого цвета. Даю печенью полностью остыть на противне — оно станет максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.