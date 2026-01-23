Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:09

Готовлю хрустящее печенье-рулетик: мука, корица и немного творога для ароматной выпечки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог в этом рецепте выполняет сразу несколько важных функций. Он дает тесту влажность и нежность, позволяет ему легко раскатываться и, что самое главное, вместе с разрыхлителем обеспечивает ту самую расслаивающуюся, воздушную текстуру после выпечки. Это умный способ добавить в сладкую выпечку порцию белка и сделать ее менее калорийной, чем на чистом масле.

Мягкое сливочное масло (120 г) комнатной температуры смешиваю с творогом (370 г) и сахаром (3 ст. л.) до относительно однородной массы.

Муку (300 г) смешиваю с разрыхлителем (10 г) и просеиваю в творожно-масляную смесь. Замешиваю мягкое, податливое, но не липнущее тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 15-30 минут. Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю пергаментом.

Охлажденное тесто делю на 2-3 части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.

Острым ножом или колесиком для теста нарезаю пласт на полоски шириной 4-5 см и длиной около 12 см. Каждую полоску беру за концы и скручиваю в неплотный рулетик (можно просто свернуть в неплотную трубочку).

На тарелке смешиваю немного сахара с молотой корицей. Каждый рулетик обваливаю в этой смеси и выкладываю на подготовленный противень.

Выпекаю 25-30 минут до легкого золотистого цвета. Даю печенью полностью остыть на противне — оно станет максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество
Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Прямо в сковороде готовлю картофельную запеканку с куриной грудкой: блюдо на каждый день
Общество
Прямо в сковороде готовлю картофельную запеканку с куриной грудкой: блюдо на каждый день
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Семья и жизнь
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
Семья и жизнь
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
еда
рецепты
выпечка
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.