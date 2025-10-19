Готовлю эту лапшу вместо пасты. Азиатский рецепт, который стал нашим любимым ужином

Я готовлю эту лапшу постоянно, потому что она сочетает в себе яркие азиатские вкусы и готовится быстрее, чем доставляют еду на дом. Мне нравится, как кислинка лайма и острота чили создают такой освежающий и согревающий вкус одновременно. Особенно выручает после тяжелого дня, когда хочется чего-то вкусного и необычного, но нет сил на долгую готовку.

Готовлю я так: 250 граммов куриного филе нарезаю тонкими полосками и быстро обжариваю на сильном огне. Отвариваю 100 граммов пшеничной лапши согласно инструкции на упаковке. В глубокой сковороде пассерую 20 граммов чеснока и 50 граммов красного лука, затем добавляю курицу. Вливаю четыре столовые ложки соевого соуса, ложку соуса свит чили, чайную ложку кунжутного масла, добавляю чайную ложку хлопьев чили и сахара. Выдавливаю сок из 60 граммов лайма. Соединяю лапшу с соусом и курицей, посыпаю зеленым луком, кинзой, обжаренным арахисом и кунжутом. Получается идеально сбалансированное блюдо, которое неизменно собирает восторженные отзывы!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.