20 сентября 2025 в 12:26

Готовлю эту икру каждую неделю. Безумно ярко и вкусно! Свекольная икра на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольная икра на сковороде — это взрыв вкуса и цвета на вашей кухне! Яркая, ароматная, с пикантными нотками специй, она станет идеальной закуской или гарниром к любому блюду. Готовится быстро, если свеклу подготовить заранее, и покоряет даже тех, кто не любит свеклу. Эта икра хороша и горячей, и холодной — прекрасный вариант для полезного перекуса или праздничного стола.

Вам понадобится: 550 г свеклы, 400 г моркови, 350 г лука, 70 мл растительного масла, 6 ягод можжевельника, 50 г чеснока, 1 лимон, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. кориандра, 2 г гвоздики, кайенский перец, соль, 1 стакан воды. Свеклу и морковь отварите или запеките до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук на масле до прозрачности. Добавьте морковь, тушите 5 минут. Добавьте свеклу, специи, сахар, соль. Влейте воду, тушите под крышкой 15 минут. Добавьте измельченный чеснок и сок лимона, прогрейте 2 минуты. Подавайте, украсив зеленью.

