19 августа 2025 в 15:01

Готовлю этот салат — и банки пустеют вмиг: «Татарская песня» из кабачков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Татарская песня» — это яркая композиция из нежных кабачков, пикантных баклажанов, сладкого перца и яблок с кислинкой в пряном томатном соусе. Вкус — гармоничное сочетание овощной сладости и легкой остроты чеснока.

Рецепт: нарежьте кубиками 1 кг кабачков, 1 кг баклажанов (посолите, отожмите горечь), 3 болгарских перца, 2 кисло-сладких яблока. Обжарьте овощи порознь, смешайте в кастрюле с 500 г томатной пасты, 1 стаканом масла, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ч. л. корицы, 5 измельченных зубчиков чеснока. Тушите 40 минут, в конце добавьте 100 мл уксуса 9%.

Разложите по стерильным банкам, закатайте. «Татарская песня» хороша и как закуска, и как гарнир к мясу. Когда готовлю этот салат, банки пустеют вмиг.

Ранее стало известно, как приготовить морковь по-корейски в банке: маринуется за сутки.

