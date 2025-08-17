Готовлю эти рулетики — и все просят добавки: с фаршем под сырной корочкой

Готовлю эти рулетики — и все просят добавки: с фаршем под сырной корочкой

Эти кабачковые рулетики с фаршем под сырной корочкой — настоящее кулинарное искусство. Мягкая сладость кабачков идеально дополняет насыщенный мясной вкус, а расплавленный сыр добавляет сливочные нотки.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка вдоль длинными лентами толщиной 0,5 см, посолите и оставьте на 10 минут. Для начинки смешайте 300 г мясного фарша, 1 яйцо, 50 г риса, 1 луковицу, зелень и специи. На каждый ломтик кабачка выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите в форму, полейте томатным соусом (200 г томатов в собственном соку + чеснок), посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 35 минут при 190 °C.

Подавайте горячими — рулетики хороши и как основное блюдо, и как праздничная закуска! Часто готовлю эти рулетики — и все всегда просят добавки.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели с кабачком в томатном соусе. Их даже дети едят без капризов.