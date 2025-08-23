Готовлю эти хачапури каждое утро — семья уплетает и просит добавки

Хачапури без выпечки — это быстрый и вкусный вариант грузинского блюда, который готовится на сковороде. Нежное тесто и тающая сырная начинка с зеленью делают эти лепешки идеальным завтраком или перекусом. Рецепт не требует особых навыков и подойдет даже начинающим кулинарам.

Для приготовления смешайте 100 мл кефира с 1 яйцом. В другой миске соедините 160–200 г муки с 5 г разрыхлителя, добавьте яично-кефирную смесь и 1,5 ст. л. масла авокадо. Замесите мягкое тесто и разделите на 2–3 части. Натрите 100–150 г моцареллы, смешайте с мелко нарезанной зеленью (40–50 г). Каждый кусок теста раскатайте, выложите начинку, защипните края и снова раскатайте в лепешку. Обжаривайте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые хачапури получаются с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой, которая тянется при разрезании.

