Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 05:23

Готовлю эти хачапури каждое утро — семья уплетает и просит добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури без выпечки — это быстрый и вкусный вариант грузинского блюда, который готовится на сковороде. Нежное тесто и тающая сырная начинка с зеленью делают эти лепешки идеальным завтраком или перекусом. Рецепт не требует особых навыков и подойдет даже начинающим кулинарам.

Для приготовления смешайте 100 мл кефира с 1 яйцом. В другой миске соедините 160–200 г муки с 5 г разрыхлителя, добавьте яично-кефирную смесь и 1,5 ст. л. масла авокадо. Замесите мягкое тесто и разделите на 2–3 части. Натрите 100–150 г моцареллы, смешайте с мелко нарезанной зеленью (40–50 г). Каждый кусок теста раскатайте, выложите начинку, защипните края и снова раскатайте в лепешку. Обжаривайте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые хачапури получаются с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой, которая тянется при разрезании.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
завтраки
хачапури
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ
Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить
Гонорары, пластика, слова о Путине и Крыме: как сейчас живет Алена Апина
Трамп шутливо отозвался о своей возможности выйти на матч ЧМ
Синоптик спрогнозировал настоящее лето в некоторых регионах России
Отец Маска оценил изобретательский потенциал россиян
Ряд изменений в сфере здравоохранения вступят в силу с 1 сентября
На руке Трампа вновь заметили загадочный синяк
Экономист объяснил условия ранней пенсии для работников сельской местности
Трамп похвастался успехом введения торговых пошлин
Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР
Украина сделала предупреждение перед российско-белорусскими учениями
США приобрели долю в 10% в известной технологической корпорации
Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие
Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна
Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков
Ребенок пострадал при падении БПЛА рядом с жилым домом под Волгоградом
Серия мощных взрывов потрясла завод в США
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.