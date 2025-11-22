Готовлю булочки-сердечки с корицей — нежные и воздушные, они станут идеальным завтраком или романтичным десертом

Эти булочки-сердечки — не просто выпечка, а настоящее признание в любви! Нежное дрожжевое тесто и ароматная корица создают идеальную пару, а форма сердца делает их особенно трогательными.

В 250 мл теплого молока добавляю 1 ст. л. сухих дрожжей и 3 ст. л. сахара, оставляю на 10–15 минут до появления пенной шапки. Затем вливаю 1 яйцо, добавляю 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. подсолнечного масла и постепенно ввожу около 500 г муки, замешивая мягкое эластичное тесто. Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто делю на кусочки по 60–80 г, каждый раскатываю в овал, смазываю подсолнечным маслом и посыпаю смесью из 4 ст. л. сахара и 1,5 ч. л. корицы. Сворачиваю каждый овал в плотный рулетик, сгибаю пополам и делаю надрез посередине, не доходя до конца, затем раскрываю — получается сердечко. Выкладываю булочки на противень, смазываю желтком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до золотистого цвета.

