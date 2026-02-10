Готовить рыбу терпеть не мог — этот рецепт все изменил! Нежный минтай и ароматный соус: на все трачу 20 минут

Я пробовал разные способы приготовления минтая, но именно в сливочно-горчичном соусе эта недорогая рыба раскрывается по-новому. Соус делает филе удивительно сочным и ароматным, полностью преображая привычный вкус.

Для этого простого, но изысканного блюда мне понадобится: свежее филе минтая (400 г), крупная луковица (1 шт.), сливки 20% жирности (100 мл), столовая горчица (1 ч. л.), смесь специй для рыбы (сушеный укроп, петрушка, лимонный перец), свежая зелень для подачи (петрушка или укроп), соль и молотый черный перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Готовлю поэтапно: сначала филе минтая промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю порционными кусочками среднего размера. Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываю минтай на тарелку. На ту же сковороду выкладываю мелко нарезанный лук и пассерую его до мягкости и прозрачности (5–7 минут на среднем огне). Вливаю сливки, добавляю горчицу, специи, соль и перец, тщательно перемешиваю и прогреваю соус 2-3 минуты до легкого загустения. Возвращаю рыбу в сковороду, аккуратно переворачиваю каждый кусочек в соусе, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 10–12 минут. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью, с рассыпчатым рисом или картофельным пюре.

