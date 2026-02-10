Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 06:49

Готовить рыбу терпеть не мог — этот рецепт все изменил! Нежный минтай и ароматный соус: на все трачу 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Я пробовал разные способы приготовления минтая, но именно в сливочно-горчичном соусе эта недорогая рыба раскрывается по-новому. Соус делает филе удивительно сочным и ароматным, полностью преображая привычный вкус.

Для этого простого, но изысканного блюда мне понадобится: свежее филе минтая (400 г), крупная луковица (1 шт.), сливки 20% жирности (100 мл), столовая горчица (1 ч. л.), смесь специй для рыбы (сушеный укроп, петрушка, лимонный перец), свежая зелень для подачи (петрушка или укроп), соль и молотый черный перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Готовлю поэтапно: сначала филе минтая промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю порционными кусочками среднего размера. Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываю минтай на тарелку. На ту же сковороду выкладываю мелко нарезанный лук и пассерую его до мягкости и прозрачности (5–7 минут на среднем огне). Вливаю сливки, добавляю горчицу, специи, соль и перец, тщательно перемешиваю и прогреваю соус 2-3 минуты до легкого загустения. Возвращаю рыбу в сковороду, аккуратно переворачиваю каждый кусочек в соусе, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 10–12 минут. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью, с рассыпчатым рисом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблочные пышки с крошкой штрейзель: сладкий аромат от этих булочек стоит на весь дом
Общество
Яблочные пышки с крошкой штрейзель: сладкий аромат от этих булочек стоит на весь дом
Одиночество вдвоем страшнее, чем в одиночку: когда пора разорвать токсичные связи ради себя
Общество
Одиночество вдвоем страшнее, чем в одиночку: когда пора разорвать токсичные связи ради себя
Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо
Общество
Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Общество
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
еда
рецепты
рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.