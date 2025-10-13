Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:00

Готовим универсальный супчик на каждый день. Чорба фрик — густой, ароматный и невероятно сытный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Густой, ароматный и невероятно сытный суп чорба фрик — это больше чем просто еда, это кулинарный символ Алжира с богатой историей. Это блюдо, пришедшее в страну с османскими завоевателями в XVI веке, сегодня прочно ассоциируется с уютом семейного очага и традиционными ифтарами во время священного месяца Рамадан . Его уникальность заключается в использовании фрике — молодой зеленой пшеницы, которую высушивают и обжигают, что придает крупе дымчатый аромат и насыщает суп белком и клетчаткой . В сочетании с нежной бараниной, нутом и пряным букетом восточных специй получается по-настоящему согревающая и гармоничная еда, в которой чувствуется дух Северной Африки.

Для приготовления вам понадобится: 350 г баранины, 180 г фрике, 100 г нута, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 3 ст. л. оливкового масла, 1 стебель сельдерея, пучок кинзы, а также по 1 ч. л. молотого кориандра и сушеной мяты, молотый перец чили, соль и черный перец по вкусу . Нут необходимо заранее замочить в холодной воде на 24 часа . Баранину нарезают кусками, лук и сельдерей мелко шинкуют. В кастрюле с толстым дном мясо обжаривают с луком, сельдереем, оливковым маслом и специями до румяной корочки. Затем добавляют томатную пасту, разведенную в стакане воды, и тушат около 30 минут. После этого вливают 1 литр воды, добавляют промытый нут и варят еще полчаса. Фрике засыпают в суп последней и готовят на медленном огне еще 15-20 минут . Готовую чорбу фрик подают горячей, обильно посыпав свежей кинзой, с кусочками традиционной алжирской лепешки кесра.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

