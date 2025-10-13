Психолог дала совет, как взрослым реагировать на заботу родителей

Нельзя отказывать матерям, когда те стараются угостить едой, заявила врач-психиатр Марина Калюжная. По ее словам, переданным «МК в Питере», резкий отказ может быть воспринят с обидой.

Калюжная сообщила, что для матери попытки накормить или дать еду с собой являются способом проявить заботу о взрослых детях. При этом не стоит брать все, что предлагают родители, чтобы забота не становилась слишком сильной. В этом случает нужно искать компромисс.

Ранее психолог Сергей Скуратовский заявил, что популярность тренда на королевское отношение к девушкам может быть связана с желанием женщин уделить больше внимания своей уязвимости. По его мнению, отношение «как к принцессе» важно для девочек от трех до шести лет.