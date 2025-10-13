Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:20

Ароматный суп чеснечка по-чешски — согревающее чудо. Мои едят его и на обед, и на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чешская кухня — это не только свиные рульки и кнедлики, но и удивительно душевные, простые блюда, которые готовят в каждом доме. Яркий пример — чесночный суп, или «чеснечка», как его ласково называют сами чехи. Этот суп — настоящая легенда местных трактиров, идеальное средство для согрева в промозглый день и проверенное народное средство для поднятия тонуса. Не стоит бояться обилия чеснока — в процессе приготовления он теряет свою резкость, оставляя лишь приятный, согревающий аромат и легкую пикантность. Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны дорогие продукты, а всего лишь несколько правильных ингредиентов и желание порадовать себя чем-то по-настоящему вкусным и полезным.

Для приготовления вам понадобится: 10 зубчиков чеснока, 1 небольшая луковица, 4 картофелины, 1,5 литра куриного бульона, 1 желтый болгарский перец, 100 г твердого сыра, 4 ломтика пшеничного хлеба, полпучка петрушки, 1 ч. л. тимьяна, 4 ст. л. оливкового масла, соль и перец. Лук и чеснок мелко порубите, картофель и перец нарежьте кубиками. В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок и тимьян, готовьте еще минуту, пока кухня не наполнится божественным ароматом. Положите в кастрюлю картофель и перец, залейте бульоном и варите 15-20 минут до мягкости картофеля. Пока суп варится, приготовьте гренки: ломтики хлеба натрите чесноком и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте тертым сыром и рубленой петрушкой. Подавайте с горячими гренками — их можно положить прямо в суп или есть отдельно. Этот суп особенно хорош в холодное время года, когда так важно укрепить иммунитет и просто согреться изнутри.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

