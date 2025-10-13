Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:00

Ароматный суп из скумбрии на каждый день — вкусно и просто! Картофель, скумбрия и лучок — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первой ложки возвращают в детство, на бабушкину кухню, где пахнет чем-то невероятно вкусным и уютным. Для меня таким блюдом стал ароматный суп из скумбрии — наваристый, сытный, с неповторимым дымным шлейфом и нежной текстурой рыбы. Он сочетает в себе простоту деревенской кухни и изысканность ресторанного блюда. Такой суп не стыдно подать к праздничному столу, но чаще всего он становится главным героем наших семейных обедов в промозглые дни, когда так хочется согреться чем-то душевным. Аромат, который разносится по дому во время его приготовления, — это настоящая поэзия для гурмана, обещание гастрономического удовольствия.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежие или копченые скумбрии, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст.л. перловки, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, пучок укропа, соль по вкусу и 2,5 литра воды. Рыбу выпотрошите, удалите головы и хвосты, нарежьте на стейки. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, лук мелко порубите. В кипящую воду засыпьте предварительно промытую перловку, варите 20 минут. Добавьте картофель и морковь, готовьте еще 10 минут. Затем опустите в суп кусочки скумбрии, лавровый лист и перец. Варите на медленном огне 15 минут. В самом конце добавьте рубленый укроп и дайте супу настояться под крышкой 20-30 минут. Подавайте этот ароматный суп горячим, с ломтиком черного хлеба.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Общество
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Общество
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Белорусская смаженка с творогом — нежное тесто и вкусная начинка. Подрумянились и на стол!
Общество
Белорусская смаженка с творогом — нежное тесто и вкусная начинка. Подрумянились и на стол!
Знаменитый яблочный пирог «Три стакана» с овсянкой и творогом. Не шарлотка, настоящее объедение!
Общество
Знаменитый яблочный пирог «Три стакана» с овсянкой и творогом. Не шарлотка, настоящее объедение!
Чихиртма по-грузински: суп с ткемали, который хочется приготовить уже сегодня
Общество
Чихиртма по-грузински: суп с ткемали, который хочется приготовить уже сегодня
рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.