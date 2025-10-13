Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:06

Тепло в каждой капле! Облепиховый чай с медом — уютный ритуал осени

Осень — идеальное время, чтобы позаботиться о себе и добавить в рацион напитки, которые не только греют, но и приносят пользу. Когда за окном дождь и ветер, самое время вспомнить, что пить осенью для укрепления иммунитета. Один из лучших вариантов — чай с облепихой и медом. Этот напиток не просто вкусный — он насыщен витаминами A, C и E, которые защищают от простуды и усталости.

Чтобы приготовить чай, возьми 200 граммов свежей или замороженной облепихи, разомни ягоды вилкой и залей их литром горячей воды, но не кипятком, чтобы сохранить витамины. Дай настояться 10 минут, затем добавь одну-две столовые ложки меда — лучше липового или гречишного. Можно капнуть немного лимонного сока или положить ломтик свежего имбиря для легкой остроты.

Пей этот облепиховый чай с медом утром для бодрости или вечером, чтобы расслабиться после холодного дня. Он укрепляет иммунитет, улучшает настроение и насыщает организм энергией. Ароматный, солнечный и яркий, он буквально наполняет теплом изнутри.

Осенью такие напитки становятся настоящим спасением — в них вся сила природы и забота о здоровье.

Ранее мы поделились рецептом брусники с апельсином.

Анна Скворцова
А. Скворцова
