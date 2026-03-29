29 марта 2026 в 06:16

Готовим «Птицу по-столичному» как в элитном ресторане. Не поверите, но ее фишка в хлебных корочках

Блюдо, которое выглядит как сложный ресторанный антрекот, на деле готовится проще, чем классические котлеты. Вся магия — в нестандартной панировке, которая создает эффектную презентацию и неповторимые ощущения от первого же укуса.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500–600 г), батон вчерашний — 150–200 г, яйца — 2 шт., сливки 10% — 2 ст. л., масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый, чеснок сушеный — 1 ч. л., прованские травы сушеные — 1 ч. л.

Как готовлю

Для панировки тонко нарезаем батон ломтиками толщиной 4–5 мм, раскладываем на столе и даем немного подсохнуть в течение часа. Куриное филе, если оно двойное, разделяем на два пласта, отбиваем через пищевую пленку до равномерной толщины, затем натираем солью, перцем, сушеным чесноком и травами.

Оставляем мариноваться под пленкой на 15 минут. Подсушенные ломтики батона нарезаем на полоски длиной около 3 см. В миске взбиваем яйца со сливками до однородности. Разогреваем в сковороде достаточное количество масла (слой около 5 мм).

Каждое филе полностью обмакиваем в яичную смесь, даем стечь, затем обильно обваливаем в хлебных полосках, равномерно покрывая всю поверхность.

Сразу выкладываем в разогретое масло и обжариваем на среднем огне с двух сторон до образования плотной золотистой корочки, примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Подаем горячим, например, на листьях свежего салата.

Дмитрий Демичев
