Нет, это не просто шашлык — попробуйте сами: невероятный кебаб в румынском стиле

В Румынии такой кебаб часто готовят на праздники. Много овощей, сочное мясо, ароматный маринад — и никакой суеты. Шпажки замачиваются заранее, чтобы не загорелись. Баранина режется небольшими кусочками, чтобы прожарилась равномерно. Попробуйте — и вы поймете, почему румыны так любят это блюдо.

Что понадобится

500 г баранины (мякоть), лимонный сок — 2 ст. л., лук репчатый — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., зелень (петрушка, кинза) — 1 пучок, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., помидоры черри — 150 г, перец сладкий — 1 шт., шампиньоны — 5-6 шт., лук жемчужный (миниатюрный) — 200 г.

Как я готовлю

Деревянные шпажки замачиваю в холодной воде на 30 минут. Баранину нарезаю небольшими кусочками. Лук мелко нарезаю. В миске смешиваю лимонный сок, 2 ст. л. воды, оливковое масло, лук, рубленую зелень, соль и перец. Заливаю маринадом мясо, убираю в холодильник на 10–12 часов.

Овощи мою, перец режу крупными кусками. Мясо достаю из маринада, обсушиваю. Нанизываю на шпажки, чередуя баранину с жемчужным луком, помидорами, сладким перцем и шампиньонами. Обжариваю на гриле с переворотом 10–12 минут до румяной корочки.

Дмитрий Демичев
