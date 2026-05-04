04 мая 2026 в 08:00

Сезон шашлыков открываю с этим рецептом уже 5 лет — свинину и курицу в сторону

Фото: D-NEWS.ru
Форель не терпит суеты. Ей не нужны сложные приправы и долгие маринады. Достаточно свежего имбиря, лимонного сока и щепотки паприки, чтобы раскрыть ее нежный вкус. Это блюдо для тех, кто ценит качество, а не количество ингредиентов.

Что понадобится

Стейки форели охлажденные — 4 шт., лимон — 1 шт., соевый соус — 3 ст. л., корень имбиря свежий — 3 см, чеснок — 2 зубчика, паприка сладкая — 1 ч. л., перец красный острый молотый — 0,5 ч. л., масло растительное для решетки — 1 ст. л., зелень свежая и лаваш для подачи.

Как готовлю

Начинаю с маринада: натираю на мелкой терке корень имбиря и чеснок, перекладываю в миску. Выжимаю туда сок из лимона и добавляю немного тертой цедры. Всыпаю острый перец и паприку, вливаю соевый соус и тщательно перемешиваю.

Стейки форели кладу в миску с маринадом, несколько раз переворачиваю, чтобы они полностью покрылись смесью. Накрываю миску пленкой и убираю в холодильник ровно на 30 минут.

Решетку для гриля смазываю растительным маслом, выкладываю на нее промаринованные стейки и закрываю. Помещаю решетку на хорошо разогретый мангал. Жарю первую сторону 5–8 минут, затем аккуратно переворачиваю и жарю вторую сторону еще 5–6 минут.

Время зависит от толщины стейков: ориентируйтесь на появление золотистой корочки. Готовую рыбу подаю горячей, с ломтиками лимона, свежей зеленью и тонким лавашем.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
