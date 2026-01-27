Готовим мясной соус по-итальянски: густой, ароматный, с ноткой сливок. Идеален для пасты, лазаньи или просто с хлебом

Этот соус берет за основу классический рецепт болоньезе, но финальный штрих в виде теплых сливок превращает его в нечто особенное. Сливки не перебивают вкус, а смягчают томатную кислоту, делая текстуру соуса бархатистой и невероятно гармоничной.

Для соуса беру 400 граммов говяжьего фарша и хорошо обжариваю его на сковороде с растительным или оливковым маслом до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Затем добавляю туда один мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, обжариваю все вместе до мягкости и легкой золотистости. Вмешиваю в основу одну столовую ложку томатной пасты, чтобы она «подрумянилась» и раскрыла свой вкус, и сразу же добавляю банку томатов в собственном соку (400 граммов), разминая их ложкой прямо в сковороде. Следом идут специи: по чайной ложке сушеного орегано и базилика, а также около 2/3 чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне примерно 30 минут — соус должен загустеть и пропитаться ароматами трав. В самом конце, уже выключив огонь, добавляю горсть рубленой свежей петрушки и вливаю 150 мл теплых сливок 20% жирности, аккуратно перемешивая. Соус сразу становится шелковистым и нежным. Подаю его сразу же, пока он горячий.

