17 января 2026 в 12:05

Готовим «День и ночь» с коржами из меренги: воздушный торт, который заменит покупные десерты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Удивительно, но для такого впечатляющего торта не нужна мука, а процесс хоть и требует времени, но технически прост. Вся сложность — во взбивании белков и терпении при выпечке. Результат же — десерт ресторанного уровня, который заставит поверить в ваши кулинарные сверхспособности.

Для коржей 300 г орехов (грецких или фундука) обжариваю на сухой сковороде, остужаю и измельчаю в мелкую крошку в блендере. 6 яичных белков взбиваю с щепоткой соли и 1 ч. л. лимонного сока до мягких пиков. Не прекращая взбивать, постепенно добавляю 300 г сахара и взбиваю до плотных, глянцевых пиков. Лопаткой аккуратно, снизу вверх, вмешиваю в меренгу ореховую крошку. Разделяю массу на 3 части. На противень, застеленный пергаментом, выкладываю каждую часть, формируя круг диаметром 20-22 см. Выпекаю в разогретой до 150°C духовке 1,5 часа. Затем выключаю огонь и оставляю коржи остывать в духовке с приоткрытой дверцей еще на 1 час. Для крема 300 г темного шоколада ломаю в миску. 300 мл жирных сливок довожу до кипения и сразу заливаю ими шоколад. Оставляю на 1-2 минуты, затем перемешиваю до получения гладкого, блестящего ганаша. Добавляю 100 г мягкого сливочного масла, перемешиваю до однородности. Остужаю крем при комнатной температуре до загустения (можно убрать в холодильник, помешивая каждые 10 минут). Собираю торт, промазывая остывшие коржи шоколадным кремом. Бока и верх тоже покрываю кремом. Убираю торт в холодильник минимум на 8 часов для пропитки и стабилизации.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

