17 января 2026 в 11:00

Десерт для внезапных гостей: бисквитный «коврик» с варёной сгущенкой. Свернул, нарезал — и сочный. вкусный рулет на столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — настоящее спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю подать нечего. Его секрет в том, что не нужно выпекать и собирать несколько коржей: весь десерт строится на одном тонком бисквитном пласте, который после выпечки превращается в мягкий и податливый «коврик». Плотный, карамельный вкус варёной сгущёнки идеально сочетается с нежной текстурой бисквита, создавая сочный и очень домашний десерт, который мало кого оставит равнодушным.

Для коржа взбейте 4 яйца со 150 г сахара в пышную светлую массу. Аккуратно вмешайте 130 г просеянной муки. Разогрейте духовку до 200°C. Вылейте тесто на противень, застеленный пекарской бумагой, и разровняйте в тонкий прямоугольник. Выпекайте 7–9 минут до лёгкого румянца. Горячий корж сразу накройте влажным полотенцем и осторожно снимите бумагу. Равномерно смажьте всю поверхность 300–350 г варёной сгущёнки. Пока бисквит тёплый и гибкий, аккуратно сверните его в рулет, начиная с длинной стороны. Дайте ему полностью остыть, завернув в пергамент или плёнку. Перед подачей нарежьте порционными кусочками. При желании можно добавить в начинку измельчённые орехи или слегка сбрызнуть корж коньяком.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

