17 января 2026 в 11:05

Готовим торт «Минский»: сметанные коржи с какао и нежный крем — десерт, который не подводит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт создан для того, чтобы его есть в кругу семьи за большим столом, запивая чаем и вспоминая истории. Он сытный, очень сладкий, по-домашнему неидеальный в своей отделке и от этого еще более душевный.

Для коржей 2 яйца взбиваю со стаканом сахара (200 г) до светлой пены. Добавляю стакан сметаны (250 г, 20% жирности) и перемешиваю. Просеиваю 2 стакана муки (320 г), 2 ст. л. какао-порошка и 1 ч. л. соды, погашенной уксусом. Замешиваю однородное, довольно жидкое тесто. Разделяю его на 3-4 части. Каждую часть выливаю на лист пергамента, слегка посыпанный мукой, и быстрыми движениями раскатываю в тонкий круг диаметром 20-22 см. Вместе с пергаментом переношу на противень. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке по 7-10 минут каждый корж. Готовые коржи остужаю и срезаю неровные края (крошку оставляю для украшения). Для крема 200 г мягкого сливочного масла взбиваю миксером до белизны. Не переставая взбивать, постепенно добавляю банку вареной сгущенки (380 г). Взбиваю до получения однородного, воздушного крема. Остывшие коржи смазываю кремом и собираю торт. Бока и верх торта также обильно промазываю кремом. Всю поверхность обсыпаю крошкой от обрезков коржей. Убираю торт в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь, для пропитки.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

