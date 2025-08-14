Готовим чесночного «Змея Горыныча» — суп для любителей погорячее

Насыщенный вкус, нежная кремовая текстура и аромат чеснока подарят тепло и силы. Этот суп готовится просто, а эффект — отличный!

Для супа возьмите: 150 г лука-порея, 100 г репчатого лука, 70 г чеснока, 350 г картофеля, 100 г сельдерея, 700 мл овощного или куриного бульона, 0,5 ч. л. сушёного тимьяна, 150 мл сливок, соль и перец по вкусу.

Лук-порей и репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок и сельдерей очистите и мелко порубите. В кастрюле с толстым дном обжарьте лук и чеснок на небольшом количестве масла около 5 минут до мягкости. Добавьте сельдерей, обжарьте еще 5 минут. Картофель нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Влейте бульон, всыпьте тимьян, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. Затем пюрируйте суп блендером до однородной консистенции, влейте сливки и прогрейте на слабом огне 2–3 минуты.

