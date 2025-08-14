Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 10:05

Готовим чесночного «Змея Горыныча» — суп для любителей погорячее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насыщенный вкус, нежная кремовая текстура и аромат чеснока подарят тепло и силы. Этот суп готовится просто, а эффект — отличный!

Для супа возьмите: 150 г лука-порея, 100 г репчатого лука, 70 г чеснока, 350 г картофеля, 100 г сельдерея, 700 мл овощного или куриного бульона, 0,5 ч. л. сушёного тимьяна, 150 мл сливок, соль и перец по вкусу.

Лук-порей и репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок и сельдерей очистите и мелко порубите. В кастрюле с толстым дном обжарьте лук и чеснок на небольшом количестве масла около 5 минут до мягкости. Добавьте сельдерей, обжарьте еще 5 минут. Картофель нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Влейте бульон, всыпьте тимьян, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. Затем пюрируйте суп блендером до однородной консистенции, влейте сливки и прогрейте на слабом огне 2–3 минуты.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это блюдо насытит без тяжести и охладит в жаркий день.

еда
супы
рецепты
чеснок
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео удара БПЛА по дому в Ростове-на-дону
Звезда «Ливерпуля» отказалась возглавить «Спартак»
Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород
Часть российской делегации отправилась на саммит России и США
Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»
Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП
В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России
В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева
Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши
Удары по Белгороду, Ростову, Волгограду: как ВСУ атакуют Россию 14 августа
Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться
В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным
Закон о тишине в Оренбургской области: что нужно знать
Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина
Россиянина арестовали после рассказа матерных анекдотов
Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону
Назван тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Военэксперт раскрыл, насколько опасен для России украинский «Сапсан»
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде
Общество

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.