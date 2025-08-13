Грибная солянка — королева русской кухни: готовим по-домашнему

Грибная солянка по-домашнему — это насыщенное, ароматное блюдо с богатым вкусом, где гармонично сочетаются кислинка соленых огурцов, глубина грибного бульона и пикантность специй.

Эта солянка — королева русской кухни. Каждая ложка дарит взрыв вкусов: нежные грибы, мягкое мясо, яркие нотки томатов и легкую остроту.

Для приготовления понадобятся: 300 г свежих грибов (шампиньоны или лесные), 200 г вареного мяса (говядина или колбаса), 1 луковица, 2 соленых огурца, 2 ст. л. томатной пасты, 1,5 л бульона, лавровый лист, черный перец, соль, зелень и сметана для подачи. Грибы и лук обжарьте до золотистости, добавьте нарезанные огурцы и томатную пасту, тушите 5 минут. Влейте бульон, доведите до кипения, добавьте мясо, специи и варите 15–20 минут.

Подавайте с ложкой сметаны и зеленью. Просто, а результат — пальчики оближешь!

Ранее стало известно, как приготовить литовский холодный борщ: обалденный холодник за 15 минут.